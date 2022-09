Estilosa, Giulia Costa surge com vestido transparente e arranca elogios: ''Absurda''

Cineasta Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, surge deslumbrante ao eleger look estiloso de vestido midi e botas de salto alto

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 12h42

A cineasta Giulia Costa (22) esbanjou estilo nas redes sociais, mais uma vez, ao compartilhar mais um look do dia!

A herdeira de Flávia Alessandra (48) e do diretor Marcos Paulo (1951 - 2012) surgiu deslumbrante na web ao postar um vídeo em que aparece usando um vestido preto.

No registro, publicado em seu feed no Instagram, a jovem apostou em peça midi transparente ao posar com um vestido mais curtinho por baixo e completou o visual com botas na mesma cor, de salto alto.

Fazendo poses para a lente da câmera, Giulia abusou do carão e esbanjou sensualidade nas imagens. Na legenda, ela usou apenas um emoji de coração preto.

Os fãs não pouparam elogios à gata nos comentários da publicação. "Muito gata", "Maravilhosaaa", "Ficou perfeita", "Deusaa", "Absurda", "Belíssima", "Tão bela!", "Que look maravilhoso! Que garota chique!", destacaram os admiradores.

Confira o look estiloso de Giulia Costa:

Giulia Costa deixa pernas saradas à mostra ao posar de camisão

Recentemente, aproveitando o dia de TBT, Giulia Costa mostrou que herdou a beleza da mãe e recebeu chuva de elogios na web ao postar nova foto! Ela postou um clique antigo em que aparece com outro visual. Na imagem, a jovem aparece com os fios loiros. Descalça, Giulia posou encostada na parede usando um look todo branco estiloso, um camisão branco como vestido, deixando suas pernas saradas e bronzeadas em evidência. A atriz completou a produção com um cinto luxuoso preto com detalhe dourado de elefantes.

