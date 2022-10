João Côrtes celebra o lançamento do filme 'Depois do Universo'

A produção "Depois do Universo", dirigida por Diego Freitas, estreia nesta quinta-feira, 17, na plataforma de streaming da Netflix

27/10/2022

Conhecido por ser um diretor de peso no universo cinematográfico, João Côrtes está radiante com o lançamento do filme "Depois do Universo", na Netflix, nesta quinta-feira, 27, e o projeto promete se tornar o novo sucesso das telinhas.

“Foi em 2020, no auge da pandemia, que o Diego Freitas me convidou para colaborar no roteiro de um longa que ele estava escrevendo. Eu aceitei na hora, e fiquei encantado pela história. Já sentia que ia ser um sucesso. Acompanhei todas as fases desse projeto, participei de algumas delas, então me dá um orgulho gigante poder ver ele se concretizar de forma tão linda, pro mundo inteiro assistir”, afirma o roteirista João Côrtes.

Responsável por lançar o filme “Nas Mãos de Quem me Leva”, premiado em diversos festivais internacionais, o cineasta, que atualmente está morando em Los Angeles, já tem outros diversos projetos para a sua carreira.

Segundo o cineasta, um de seus projetos será atuar nas séries "Rio Connection", e"Encantado's", produção que estreia em breve na plataforma de streaming do Globoplay.

"Depois do Universo"

A trama se desenvolve quando Giulia Be (Nina) se vê obrigada a largar seu grande sonho de tocar nos palcos junto à Orquestra Sinfônica de São Paulo, para entrar na lista de espera por um transplante de rim. Mas entre intermináveis sessões de hemodiálises e no momento mais caótico de sua vida, ela descobre que nem tudo está perdido ao se apaixonar pelo jovem médico Gabriel, protagonizado por Henrique Zaga.