Fortes emoções! Lucas Lima foi consolado por Thiaguinho durante ‘Altas Horas’

Recém-separado de Sandy, Lucas Lima não conteve a emoção e recebeu apoio de Thiaguinho durante gravações de ‘Altas Horas’

Fortes emoções marcaram a participação de Lucas Lima e Sandy no programa da Globo 'Altas Horas' na noite do último sábado, 30. O músico, que está passando por um momento delicado em meio a separação de sua esposa, não conseguiu conter suas emoções durante a gravação e recebeu apoio do cantor Thiaguinho.

Em um vídeo, que está circulando nas redes sociais, Lucas dá um suspiro profundo e leva a mão ao coração após falar sobre a separação da ex-mulher. Foi nesse exato momento que Thiaguinho, atento à expressão de seu colega, percebeu o turbilhão de sentimentos e deu a mão para consolar o amigo com um gesto sincero.

"Isso aqui me quebrou… a carinha dele, Thiaguinho sendo solidário porque passou por isso.. tô arrasada’, uma admiradora lembrou que o cantor também passou por uma separação difícil. O artista colocou um ponto final em seu casamento de oito anos com a atriz e apresentadora Fernanda Souza em meados de 2019.

Alguns internautas também usaram as redes sociais para exaltar a amizade de Thiaguinho, que subiu ao palco para cantar com sua colaboração com Sandy em meio a dolorosa separação, uma música que fala sobre reencontros: “Nunca uma versão dessa música com o Thiaguinho me fez ficar tão emocionada”, disse uma admiradora.

Vale lembrar que Lucas e Sandy anunciaram a separação após 24 anos de relacionamento e 15 de casamento, através das redes sociais na última segunda-feira, 25. Em um comunicado, o ex-casal evidenciou que a decisão não foi impulsiva e pediu respeito no momento delicado: "A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", eles escreveram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Lucas Lima também se emocionou ao cantar com Sandy:

Depois de falarem abertamente sobre a decisão do divórcio no ‘Altas Horas’, Lucas Lima e Sandy cantaram juntos a música Areia, que faz parte da carreira solo dela e tem um lindo significado. Em um trecho da canção, ele ficou comovido e engasgou na hora de soltar a voz. Inclusive, a cantora precisou intervir e completar o trecho.

Rapidamente, Lucas recuperou o fôlego e seguiu com sua participação. Além disso, no final da música, os dois trocaram olhares, sorrisos e até um abraço. Por fim, ele deu um beijo na mão dela e foi para o seu lugar na cadeira do palco, visivelmente emocionado em meio ao recente turbilhão de emoções; saiba o que eles disseram sobre a separação.