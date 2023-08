"Foi inesquecível", diz Eliana ao exibir os bastidores do 'Criança Esperança'

A apresentadora Eliana fez um agradecimento especial ao mostrar os bastidores de sua apresentação no 'Criança Esperança'

A apresentadora Elianausou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 10, para recordar um momento muito especial que viveu recentemente. Aproveitando o dia de TBT, a artista do SBT postou um vídeo exibindo os bastidores de sua preparação para participar do Criança Esperança ao lado de Angélica e Xuxa Meneghel.

"Já com saudades de viver aquela adrenalina, emoção e realização. Fui recebida com tanto amor, que só me resta gratidão. Se foi especial pra vocês, podem ter certeza que pra mim foi inesquecível! Angélica e Xuxa, que energia boa manas", disse ela no começo da legenda.

Nas imagens, Eliana aparece conversando com a produção e também ensaiando ao lado das amigas. Além disso, ela também mostrou alguns encontros com os artistas no dia da apresentação. Em seguida, a apesentadora agradeceu por participar do evento promovido pela Globo.

"Todos sabem o quanto amo meu ofício e trato tudo com muito respeito e profissionalismo. Só eu sei de onde eu vim e onde cheguei. Este convite para o Criança Esperança reforça a minha missão como mulher, mãe, comunicadora e profissional."

Ela também falou sobre a oportunidade de divulgar o Teleton, que ajuda as crianças e adolescentes da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). "Foi uma grande satisfação estar lá para colaborar com a arrecadação para a educação de crianças e adolescentes e ainda falar das minhas crianças da AACD, da qual sou madrinha pelo lindo projeto social Teleton, que vai acontecer em final de outubro. Conto com vocês sempre!", acrescentou.

Por fim, a loira agradeceu o convite da emissora carioca e o carinho de toda equipe. "Muito obrigada aos diretores queridos Marcelo Amiky, Toca e a diretoria da TV Globo pelo convite, vocês foram muito carinhosos comigo", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

