Ele cresceu! Filho de Eliana completa 12 anos e surge em foto inédita com a mãe

Eliana relembra foto das férias com o filho mais velho, Arthur, para celebrar o aniversário do menino

A apresentadora Eliana está em festa nesta quinta-feira, 10, por causa do aniversário do seu filho mais velho, Arthur. O menino completou 12 anos de vida e ganhou uma homenagem especial da mãe coruja.

Nas redes sociais, a comunicadora relembrou uma foto das férias com o herdeiro na Europa e declarou todo o seu amor em um recado carinhoso na legenda do clique.

"Sabe quando a gente ama tanto que o coração até aperta? Você sabe o quanto te amo, falo isso todos os dias, mas este registro é para você ter certeza que sua mãe está aqui para o que precisar. Desejo que seus 12 anos lhe tragam mais alegria, mais coragem e amigos pra valer. Você merece, meu parceiro de vida. Saúde meu filho. Parabéns!!", disse ela.

Eliana também é mãe de uma menina, Manuela.

Eliana arrasa no Criança Esperança

O palco do Criança Esperança recebeu um momento histórico no ano de 2023. Angélica, Xuxa e Elianase reuniram em um palco na Globo na noite desta segunda-feira, 7, para apoiarem o projeto solidário em prol das crianças e adolescentes. As três roubaram a cena no evento e também levaram um discurso de sororidade para o evento.

No palco, Angélica cantou o seu hit Vou de Táxi; Xuxa entoou a canção Ilariê; e, Eliana cantou a música Os Dedinhos e ainda fez um discurso. “A vida toda tentaram nos colocar como inimigas e não conseguira. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade, irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição. Mais respeito e admiração. Sigamos em frente na TV, de táxi ou de nave, tomamos rotas diferentes, mas sempre juntas, porque juntas somos mais fortes. Mulheres unidas podem unir muito mais”, disse ela.

Logo depois, as três cantaram juntas a música Lua de Cristal e desfilaram pelo palco. No final, Eliana ainda divulgou o projeto Teleton, que é o programa solidário exibido no SBT e do qual ela é a madrinha.