Flávio Silvino é flagrada em passeio na orla do Rio de Janeiro

Em fotos raras, Flávio Silvino surge em passeio de cadeira de rodas na orla do Rio de Janeiro

O ator Flávio Silvino (52) fez uma rara aparição em público nesta sexta-feira, 26, ao ser fotografado pelos paparazzi. Ele foi visto enquanto circulava de cadeira de rodas para tomar sol ao ar livre com seu amigo. O artista foi fotografado na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Ele vive longe da mídia há alguns anos e leva uma vida tranquila perto da família e de uma equipe que cuida da saúde dele no Rio de Janeiro. Ele ficou conhecido por ter atuado nas novelas Vamp, Deus Nos Acuda e Laços de Família.

O artista sofreu um acidente de carro na década de 1990 e ficou em coma por três meses. Ele ficou com sequelas por causa disso e se afastou da atuação. No início dos anos 2000, sete anos após o acidente, ele fez uma participação na novela Laços de Família, na qual interpretou um personagem que também lidava com as sequelas de um acidente de carro. Depois disso, ele não atuou mais na TV.

Recentemente, a mãe dele, Diva Plácido, falou sobre como anda a vida do filho hoje em dia. “O Flavio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional”, disse ela ao site Quem, e completou: “Agora tem um home care, com técnidos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele”.

Fotos: JC Pereira / AgNews