Mãe de Flávio Silvio mostra como o filho está e desabafa: "Cuidei até onde pude"

Mãe de Flávio Silvio exibe foto inédita do filho e mostra como ele está; ator emocionou o público em 'Laços de Família'

Após emocionar o público pelo trabalho na novela Laços de Família, o ator Flávio Silvino segue recebendo cuidados. Ele mora ao lado da mãe, Diva Plácido e está com 52 anos.

Perto do aniversário de 30 anos do acidente de carro que sofreu, ele agora tem uma equipe que cuida de sua saúde. "O Flávio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional", contou a mãe para a 'Quem'.

Também para o veículo, a mãe do atoe disse que hoje precisa de ajuda. "Agora tem um home care, com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude, são 30 anos que ele está nessa. E precisei de ajuda. Mas eu dedico minha vida a ele", afirmou ela.

Diva Plácido ainda esclareceu que protege o filho de aparições na mídia e lamentou o fim da presença dos amigos. "No dia a dia, ele conversa muito com os enfermeiros, que são as pessoas que ficam com ele, além de mim. É que chega um ponto que some todo mundo. A melhor amiga dele sumiu. No início, a gente sente. Mas depois a vida segue. Eu entendo. Eu tenho um outro filho, o João [webdesigner, de 40 anos] que mora há anos em Hamburgo, na Alemanha. Mas vem sempre nos visitar. Ele volta agora em maio", contou ela.

Recentemente, em entrevista à CARAS Digital, sua irmã, Isabela, falou sobre o dia a dia do ator. "O Flávio está bem, com as mesmas dificuldades de sempre, no andar e na fala, mas bem. Ele faz fisioterapia durante a semana numa clínica em Botafogo e nos finais de semana sempre se encontra com meu pai, sai com ele, já que atualmente ele mora com o meu irmão, João Paulo e a mãe dele, Diva", explicou ela, recentemente.