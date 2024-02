Filhos de Patricia Abravanel visitam o programa da mãe no SBT

Patricia Abravanel se derrete ao mostrar fotos com os filhos no estúdio do Programa Silvio Santos no SBT

A apresentadora Patricia Abravanel recebeu visitas mais do que especiais nos bastidores de uma gravação do Programa Silvio Santos, no SBT. Neste sábado, 24, ela abriu um álbum de fotos com os três filhos, Pedro, Jane e Senor, no estúdio da atração.

Os pequenos foram acompanhar um dia de trabalho da mamãe e Pedro até participou de um dos quadros durante a gravação. “Quando as crianças aparecem de surpresa nos bastidores da gravação e ainda participam do programa. Pedro entrou na fila do auditório e ainda acertou a resposta do 3 Pistas”, contou a mamãe coruja.

Os três são frutos do casamento de Patricia Abravanel com o político Fabio Faria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Filha de Silvio Santos explica sumiço do pai

O apresentador Silvio Santos está longe da TV há pouco mais de um ano. Desde que ele decidiu se afastar da telinha, a família sempre disse que ele pode voltar quando quiser para reassumir o seu posto no Programa Silvio Santos, do SBT, que está sendo comandado por Patricia Abravanel. Agora, Cintia Abravanel, que é a primogênita dele, contou o motivo para o pai estar longe da telinha.

Ela contou que ele está lidando com o envelhecimento e decidiu ficar mais tranquilo neste momento. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse ela no podcast de Christina Rocha.

E completou: "Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais".

Cintia ainda contou que o pai sabe de tudo o que acontece no SBT e que ele ganha forças quando está na frente das câmeras. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", declarou.