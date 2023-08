Filha de Faustão relembra momento inesquecível com o pai

Após lançar carreira como cantora, filha de Faustão relembra pergunta importante do apresentador no 'Faustão na Band'

A filha de Faustão, Lara Silva, relembrou mais um momento do dia em que se lançou como cantora no último programa do pai na Band. Nesta quarta-feira, 23, a artista publicou um vídeo em sua rede social e mostrou uma resposta que deu ao apresentador.

Após mostrar todo seu talento, deixando Fausto Silva muito emocionado, a jovem, de 25 anos, contou para ele quais foram suas inspirações para cantar. "Nesse dia, meu pai perguntou quem eram minhas inspirações na música e eu citei as primeiras referências que passaram pela minha cabeça: Elis Regina, Ney Matogrosso e Rita Lee", relembrou.



"Mas a verdade é que essa lista poderia ser muito maior. Seu Jorge, Beyoncé, Florence, David Bowie, Anita Baker, Freddie Mercury, Stromae, C. Tangana, Luedji Luna, Tina Turner... e tantos outros que nem caberiam aqui. No finzinho do vídeo, eu ainda falo sobre o meu primeiro EP, “Faíscas”, que contou com a participação de muitas pessoas incríveis e que em breve vou poder dividir com vocês", falou ela exibindo o vídeo inesquecível de sua estreia antes da internação do pai.

Ainda nos últimos dias, Lara Silva tornou sua conta na rede social pública após se lançar como cantora. A garota é fruto do antigo relacionamento de Faustão com a artista plástica Magda Colares . Faustão e Magda foram casados por 10 anos e se separaram no início dos anos 2000. Além dela, ele é pai de João Guilherme Silva e Rodrigo, que também apareceram no palco para homenagearem o pai em seu último programa na Band.

++ Opinião: Ao deixar a Band, Faustão ganha despedida de acordo com sua importância

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LARA (@l___a___r___a___)

Faustão se despede da Band com os três filhos: 'Vida que segue'

Na noite desta sexta-feira, 18, o apresentador Faustão se despediu oficialmente da Band depois de encerrar o contrato. A última edição do programa Faustão na Band foi exibida na TV e contou com um momento icônico do comunicador com seus três filhos, Lara, João Guilherme e Rodrigo, no palco. No entanto, vale lembrar que a edição já estava gravada há algumas semanas. Isso porque, na data, Faustão está internado em um hospital de São Paulo com insuficiência cardíaca.

Na última edição do programa Faustão na Band, o apresentador viveu um momento memorável ao lançar a sua filha mais velha, Lara, como cantora. Depois de crescer longe da mídia, a jovem de 25 anos decidiu seguir a carreira artística e gravou seu primeiro álbum. No palco do pai, ela deu um show com releituras de grandes sucessos e músicas autorais.

Com a presença da filha, Faustão ficou todo orgulhoso e brincou com ela. “Estreia da dona Lara! Nunca cantou na família. Durante 9, 10 anos, ela fez aulas. Fiquei sabendo que ela teve uma professora americana. Ela estava estudando, ela fazia jiu-jitsu. Achei que ela fosse seguir a carreira da mãe dela, que é premiada como artista plástica. E, de repente, quem fala dela para mim, o Simoninha”, disse ele.

Porém, Lara contou que sempre cantou nos encontros de amigos e família. “Eu sempre cantei. É mais dificil cantar para quem é mais próximo da gente”, contou ela.

++ Quem é a mãe da filha de Faustão? Ele foi casado com a ex-mulher por 10 dez anos