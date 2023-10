Filha de Ana Furtado e Boninho homenageia a mãe em rara aparição: ‘Orgulhosa’

Bella Oliveira, filha de Ana Furtado e Boninho, comove a todos ao prestar uma emocionante homenagem à sua mãe no 'Mais Você'

A filha de Ana Furtado e Boninho, Bella Oliveira fez uma comovente homenagem à sua mãe no programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’, desta quarta-feira, 04. Em um momento raro de aparição pública, a jovem expressou todo o seu orgulho pela trajetória da mãe, que está lançando um livro sobre sua superação contra um câncer.

Bella gravou um recado especial para ser exibido no programa na varanda da casa dos pais, com vista para o mar: “Oi tia Ana e Louro. Eu vim aqui para passar para mandar um beijo para vocês”, a adolescente comprimentou os comandantes da atração e em seguida, rasgou elogios para Ana: “Mas também para mandar um beijo muito especial para minha mãe”, iniciou.

“Também para falar como eu estou muito orgulhosa desse livro novo dela e como eu espero que esse livro ajude muitas mulheres no Brasil todo e quero falar que eu te amo, mãe. Eu estou com muita saudades. Espero que você volte logo”, Bella concluiu a declaração especial e deixou sua mãe sem palavras.

Ana Maria Braga fez questão de rasgar elogios para a jovem: “Nossa, ela está uma moça”, disse a apresentadora. Louro Mané concordou: “Que linda”, ele se derreteu. Com lágrimas nos olhos, Ana Furtado também se declarou à herdeira: “Te amo, filha”, disse visivelmente emocionada com o recado após sua vitória contra um câncer.

Vale lembrar que além de participar do programa para incentivar a prevenção ao câncer de mama e divulgar seu novo livro, a apresentadora também celebra uma nova fase! No final de setembro, a loira comemorou mais uma vitória de sua luta contra o câncer ao tomar comprimido de um remédio que ingeria diariamente para combater completamente a doença.

A loira, que foi diagnosticada com um tumor no seio em 2018, terminou o tratamento no mês passado. Em 2022, a apresentadora conversou com a CARAS sobre sua fé na cura: “A fé que tenho em Deus não me deixou fraquejar em nenhum momento. Reuni também todas as minhas forças para resistir ao tratamento e seguir a minha vida normal”, declarou.

Ana Furtado explica reação de Boninho em vídeo:

Ana Furtado publicou um vídeo especial ao lado de Boninho para celebrar o fim do tratamento contra o câncer após cinco anos sem o tumor. Nas imagens, os dois trocaram beijos e abraços, e o diretor apareceu emocionado, mas silencioso, o que gerou questionamentos. Então, nos comentários, a apresentadora precisou defender o amado; saiba o que ela disse!