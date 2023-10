Ana Furtado explica reação de Boninho em vídeo: ‘Se segura…’

Boninho aparece emocionado em novo vídeo com Ana Furtado para celebrar o fim da luta dela contra o câncer e ela comenta sobre o lado emotivo do marido

A apresentadora Ana Furtado saiu em defesa de seu marido, o diretor de TV Boninho, após ele ser alvo de críticas nas redes sociais. Tudo começou quando ela gravou um vídeo para comemorar quando tomou o seu último comprimido na luta contra o câncer e comemorou o final do tratamento. Nas imagens, ela apareceu ao lado do marido enquanto comemorava, mas ele ficou silencioso e apenas deu beijos na amada. Com isso, os fãs questionaram o jeito mais ‘frio’ da reação dele e a esposa decidiu defendê-lo e contar como ele reage longe das câmeras.

Neste domingo, 1º, Boninho fez um vídeo com Ana Furtado para comemorar o fim do tratamento dela contra o câncer após cinco anos sem o tumor. Nas imagens, os dois trocaram beijos e abraços, e ele apareceu emocionado. Então, nos comentários, Furtado defendeu o amado e contou como ele expressa suas emoções.

"Amor da minha vida!!! Chorão e emocionado atrás das câmeras. Derretido. Na frente delas se segura… Choramos juntos ontem após o último comprimido. Só nos dois. SOMOS UM! Amo o seu coração amoroso e gigante. Te amo demais. Obrigada por nunca ter soltado a minha mão. Que sorte a minha ter você ao meu lado. Hoje e sempre juntos e felizes. Amém", disse ela.

Na legenda do seu vídeo, Boninho disse: "Foram 5 anos de caminhada juntos com muito otimismo e amor. Que nos fez mais fortes, mais unidos, com ainda mais amor. Do diagnóstico a cura total foram caminhos longos e nunca deixei de estar perto do meu amor, em cada passo, sempre juntos e de mãos dadas. Hoje é um novo passo, de livramento, saber que vou estar com essa maravilhosa mulher pro resto da minha vida. Te amo pra sempre minha Ana Furtado".

Vale lembrar que Ana Furtado acaba de comemorar o fim da luta contra o câncer de mama. Ela completou cinco anos de remissão, que é o período que o paciente precisa cumprir sem o aparecimento do tumor para se considerar curado.

Assista aos vídeos:

