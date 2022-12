Fernanda Montenegro teria sido substituída por Susana Vieira em próxima novela das nove, diz site

O papel de Fernanda Montenegro na próxima novela da nove, “Terra Vermelha” teria ido para Susana Vieira

Nesta quinta-feira, 15, foi divulgada a informação de que Fernanda Montenegro (93) teria sido substituída por Susana Vieira (80) em seu papel na próxima novela das nove, “Terra Vermelha”.

A informação divulgada pelo site TV História e confirmada pelo Notícias da TV, informou que Fernanda decidiu se afastar da novela de Walcyr Carrasco (71) para focar em trabalhos menores. Afinal, Terra Vermelha pode ter um total de 209 capítulos e a personagem em questão apareceria na maioria das cenas.

A personagem em questão é Cândida, dona do bar da cidade e que sabe da história de vida de todos na trama da próxima novela de Walcyr. A idosa Cândida ainda guarda um segredo da vilã da novela, Irene.

Walcyr Carrasco teria Fernanda em mente quando escreveu a personagem, ainda de acordo com o Notícias da TV. Porém a atriz indicada a um Oscar em 1999, estaria focada em seu atual trabalho no filme “Dona Vitória”, uma produção original do Globoplay.

Novos projetos!

Quem também foi escalada para “Terra Vermelha” foi Tatá Werneck! A comediante anunciou a novidade em suas redes sociais.

Com o novo projeto, Tatá revelou que não serão gravados mais episódios do seu talk-show “Lady Night”, e que o programa não terá mais uma temporada no ano que vem.