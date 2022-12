Tata Werneck revela que não fará o Lady Night em 2023 e conta o motivo

Tata Werneck conta qual é o projeto profissional para 2023

A apresentadora e humorista Tata Werneck (39) tem um novo projeto para 2023. Na madrugada desta quinta-feira, 15, ela contou que o talk show Lady Night, do Multishow, não terá uma nova temporada no ano que vem. Isso porque ela estará no elenco de uma nova novela da Globo.

Nos stories do Instagram, a artista contou que o seu programa de entrevistas só deverá voltar ao ar em 2024. “Obrigada pelas mensagens maravilhosas! Obrigada pelo carinho nesta temporada, vocês me fazem muito feliz! Um beijo e quem não viu, hoje foi um episódio lindo com o Porchat e o especialista é o meu pai. Estou aqui filmando, com essa franja que pesa bastante. Até a próxima temporada, em nome de Jesus, em 2024. Tem novela antes”, disse ela.

Tata Werneck foi escalada para a próxima novela das 21h da Globo, Terra Vermelha, que será escrita pelo autor Walcyr Carrasco (71). A novela tem a previsão de estreia para maio de 2023 e deverá ficar no ar até o final do ano.

O elenco de Terra Vermelha também deverá contar com Tony Ramos (74), Gloria Pires (59) e Agatha Moreira (30).

Tata Werneck faz homenagem para Rafael Vitti

Há pouco tempo, Tata Werneck fez uma homenagem especial para o marido, o ator Rafael Vitti, no dia do aniversário dele.

"Hoje é aniversário do homem que realizou meu sonho de construir uma família. O cara que pede carinho todo dia meia noite e meia. Ele ensina a caca a ser corajosa. Ensinou a caca a cheirar todas as plantinhas. A plantar. A respeitar a natureza. Ele anda de skate e pega onda e sai tão gato do mar que eu penso 'meu Deus. Parece aqueles galãs de novela da Globo'. Aí eu lembro que ele é mesmo. Você sempre me pergunta porque me apaixonei por você. Meu instinto babaca me dá vontade de responder 'abdômen e pelvis.'", disse ela.

"Mas a verdade é que quando eu vi como você trata as pessoas, a natureza, os animais e as crianças eu tive certeza de que está diante de um ser especial. Eu te amo muito. Você é o melhor marido do mundo (depois de meio dia. Antes disso, por favor, melhore)", finalizou a comediante.

Vale lembrar que Tata Werneck e Rafael Vitti estão juntos há cinco anos e oficializaram a união em outubro de 2019.