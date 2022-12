Fernanda Lima abre o jogo sobre sua saída da Globo: ''Hora de outros voos''

Após 17 anos, apresentadora Fernanda Lima não renovou contrato com a emissora e explicou o que aconteceu

Após um dia de vazar a notícia de que não renovaria seu contrato com a Globo, a apresentadora Fernanda Lima (45) se pronunciou em sua rede social nesta quinta-feira, 15, explicando qual é sua atual situação com a emissora carioca.

Relembrando vários trabalhos na casa por meio de fotos, a esposa de Rodrigo Hilbert (42) falou com felicidade sobre sua trajetória na empresa, deixando claro que sai dela com as portas abertas.

"Depois de 17 anos juntos, resolvemos abrir a relação. O amor continua, agora com outros arranjos.

Sim, meu contrato com a Globo chegou ao fim e é hora de outros vôos", explicou que pode voltar a qualquer momento.

Por fim, a famosa se mostrou grata pela emissora. "Agradeço a Rede Globo por todas as belezas que construímos juntos", disse ela sobre as atrações que pode comandar na casa.

Nos comentários, os internautas parabenizaram Fernanda Lima pelo seu trabalho. "Seu programa Amor e Sexo foi divisor do meu consumo de TV... Obrigada", agradeceram os fãs. "Amor e Sexo foi o programa mais incrível da história da emissora", opinaram outros.

Nos últimos projetos, a artista apresentou o 'Bem Juntinhos' com o marido na GNT, 'Amor & sexo','Superstar' e outros programas da TV Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalima)

Após 17 anos na TV Globo, Fernanda Lima não terá contrato renovado

A apresentadora Fernanda Lima foi uma das artistas dispensadas pela Globo neste ano. O contrato da esposa de Rodrigo Hilbert não será renovado em 2023.

Ao colunista Gabriel Perline, do IG Gente, ela contou como está se sentindo após o fim do longo ciclo. "Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre, quero estudar um pouco. Também o meu contrato com a Globo encerra em janeiro. Então, vem aí um mundo mais livre, onde eu, provavelmente, não vou estar contratada”, declarou.