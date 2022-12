Após 18 anos na TV Globo, Fernanda Lima não terá contrato renovado

Apresentadora Fernanda Lima foi uma das artistas dispensadas pela emissora

A apresentadora Fernanda Lima foi uma das artistas dispensadas pela Globo neste ano. O contrato da esposa de Rodrigo Hilbert não será renovado em 2023.

Ao colunista Gabriel Perline, do IG Gente, ela contou como está se sentindo após o fim do longo ciclo. "Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre, quero estudar um pouco. Também o meu contrato com a Globo encerra em janeiro. Então, vem aí um mundo mais livre, onde eu, provavelmente, não vou estar contratada”, contou.

Nos últimos projetos, Fernanda apresentou o 'Bem Juntinhos' com o marido na GNT, 'Amor & sexo','Superstar' e outros programas da TV Globo.

"É uma segurança que a gente tem muito grande, aonde eu pude criar o maior projeto da minha vida, que foi o ‘Amor & Sexo’. Então, é claro que a gente fica: 'Nossa, vou ficar um pouco órfã'”, lamentou.

Por outro lado, ela se diz empolgada com o desconhecido.“Ao mesmo tempo, dá uma sensação de liberdade, de que novas coisas vão acontecer. Durante todo esse processo, fui muitas vezes procurada, assediada. Então, é legal saber que eu vou poder olhar para outros projetos e, talvez, aceitar outras coisas", completou.

