Fátima Bernardes ganha surpresa da plateia durante gravação do The Voice Brasil

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 10h38

Fátima Bernardes (60) se derreteu ao mostrar a surpresa que recebeu da plateia durante a gravação do The Voice Brasil. Pelos stories do Instagram, a nova apresentadora do programa compartilhou um vídeo do momento e encantou.

Para celebrar os 60 anos e a novidade na carreira da artista, o público presente preparou um cartaz para ela para as filmagens. "Fátima, parabéns! Sucesso", disseram os fãs.

A famosa fez questão de agradecer pelo carinho. "Que emocionante esse carinho. Meu aniversário já passou, mas ainda estou recebendo 'parabéns' e os votos de sucesso", celebrou ela.

Recentemente, Fátima Bernardes decidiu usar suas redes sociais para exibir os primeiros bastidores de gravação da mais nova temporada do The Voice Brasil, a primeira sob o seu comando. A apresentadora publicou dois vídeos, o primeiro sentada na cadeira dos técnicos, onde aparece apertando o botão e virando a cadeira, para saber como é a sensação de estar lá.

FÁTIMA BERNARDES LEVA SUSTO COM PRESENTE INUSITADO DE TÚLIO GADÊLHA

A apresentadora Fátima Bernardes (60) levou um susto daqueles ao chegar em casa e encontrar um presente inusitado do namorado, o político Túlio Gadêlha (34), durante a sua festa surpresa de aniversário. Isso porque, ao ser recepcionada com um grito de “surpresa” dos convidados em seu apartamento no Rio de Janeiro, ela foi levada para a varanda de sua casa, onde estava o presente de seus três filhos, Vinícius, Bia e Laura Bonner, de 24 anos.

Acontece que, o político estava escondido em três caixas de papelão na varanda da residência, e pulou de dentro delas assim que a bailarina se aproximou. A apresentadora deu um pulo e abraçou o deputado gargalhando na sequência.

