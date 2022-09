Fátima Bernardes leva susto com presente inusitado de Túlio Gadêlha: ''Socorro''

Em sua festa de 60 anos, apresentadora Fátima Bernardes leva susto ao receber presente inusitado do namorado, o político Túlio Gadêlha

A apresentadora Fátima Bernardes (60) levou um susto daqueles na noite da última sexta-feira, 16, ao chegar em casa e encontrar um presente inusitado do namorado, o político Túlio Gadêlha (34), durante a sua festa surpresa de aniversário.

Isso porque, ao ser recepcionada com um grito de “surpresa” dos convidados em seu apartamento no Rio de Janeiro, ela foi levada para a varanda de sua casa, onde estava o presente de seus três filhos, Vinícius, Bia e Laura Bonner, de 24 anos.

Acontece que, o político estava escondido em três caixas de papelão na varanda da residência, e pulou de dentro delas assim que a bailarina se aproximou. A apresentadora deu um pulo e abraçou o deputado gargalhando na sequência.

Os trigêmeos da apresentadora se responsabilizaram pelas caixas misteriosas na varanda. "Cada um [dos três] comprou um presente diferente, eles são um pouco grandes. Foi até difícil de esconder, não deu nem pra embrulhar, chegou pelo Correios em cima da hora", começou Vinícius, que atualmente mora fora do país. "E a gente deixou ali na frente, não conseguimos trazer pra dentro. São três caixas meio grandes", explicou o estudante.

