Fátima Bernardes mostra os bastidores de nova gravação na Globo

Fátima Bernardes participa de quadro especial da Globo sobre a Copa do Mundo e mostra os bastidores

Nesta quarta-feira, 31, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes (59) postou em suas redes sociais alguns registros dos bastidores de uma participação que fez em um novo quadro do Esporte Espetacular, da Globo.

Na legenda, Fátima colocou: “Hoje, foi dia de voltar ao passado. Gravei minha participação no quadro “A copa que vi” do #esporteespetacular. Adivinhe sobre que copa vou falar? E ainda reencontrei o querido @ronaldperega que foi meu maquiador durante meus 14 anos de @jornalnacional. Uma tarde deliciosa.”

Nos comentários, os seguidores da jornalista, que apresentava o Encontro, deram seus palpites. “A copa de 2002, inesquecível”, falou um seguidor.

Vale lembrar que Fátima Bernardes deixou o comando do programa Encontro, criado por ela mesma, depois de 10 anos. Desde julho, quando saiu, a jornalista curtiu as férias com a família, e agora se prepara para voltar à TV, no comando do The Voice, no lugar de Tiago Leifert, que saiu da emissora.

Veja as cenas dos bastidores da produção que Fátima Bernardes compartilhou em suas redes sociais:

Fátima Bernardes se despede da filha que foi estudar na França

Nesta última sexta-feira, 26, a filha de Fátima Bernardes (59) e William Bonner (58), Laura Bonemer, partiu para a França recebendo uma bela homenagem da mãe nas redes sociais.

No Instagram, a apresentadora que irá comandar o programa The Voice na Rede Globo, postou um vídeo com diversas fotos do momento da despedida no aeroporto.

“Chegou o dia! Ela decidiu fazer um mestrado na França, todos ficamos felizes por ela. Mas a hora de dizer ‘até breve’ é difícil demais. Adorei ver quantos amigos vieram dar tchau, quanto amor recebeu da família nesses dias. O coração tá apertado, mas feliz. Bom demais ver um filho correr atrás dos sonhos. Enquanto isso, a gente fica por aqui contando os dias para o reencontro. Te amo, filha”, escreveu Fátima na legenda.

Quem marcou presença e apoiou Fátima nos comentários foi a jornalista Sandra Annemberg (54), que também se despediu da filha que foi para os Estados Unidos na sexta-feira. “Fácil não é... mas sabemos o quanto é importante pra eles. Só assim o coração acalma um pouco”, escreveu.

Os seguidores de Fátima também deram apoio à mãe que já está com saudades da filha. “Duas perfeitas: mãe e filha. Que orgulho! Vai dar tudo certo”, comentou um fã. E outra seguidora desejou: “Boa sorte para ela nessa nova etapa da vida”.