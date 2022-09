Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha se encontram com J. Borges e tietam o artista

Nas redes sociais, Fátima Bernardes mostrou um vídeo do encontro com o artista J. Borges no Museu da Xilogravura

Fátima Bernardes(59) usou as redes sociais para mostrar um encontro muito especial. Ela está em Pernambuco com o namorado, o deputado Túlio Gadêlha (34), e eles posaram com J. Borges (86), um dos maiores xilógrafos do Brasil.

A apresentadora e o amado visitaram o Museu da Xilogravura, em Bezerros, e gravaram um vídeo ao lado do poeta no local. Ao publicar o registro nas redes sociais, a jornalista falou sobre ter sido recebida pelo próprio artista.

"J. Borges é sinônimo de xilogravura e cordel. Passando por Bezerros, em Pernambuco, resolvemos visitar o Museu da Xilogravura, só não sabíamos que ele funciona na casa do artista e que seríamos recebidos pelo próprio", revelou ela.

Em seguida, Fátima ainda contou detalhes de sua conversa com J. Borges. "Aos 86 anos, J. Borges contou como faz seus trabalhos, do sucesso de suas obras no exterior e me surpreendeu ao se lembrar da minha cobertura na Copa de 2002 e me escalar para a próxima no Catar. Hoje em dia ninguém tem paciência pra vídeos longos, mas vale acompanhar a conversa e a simplicidade desse homem reconhecido mundialmente", completou.

Confira o vídeo do encontro de Fátima Bernardes e Túlio Gadelha com J. Borges:

