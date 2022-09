Fátima Bernardes relembra um de seus primeiros trabalhos como jornalista: ''Nem sonhava que um dia trabalharia em TV''

Fátima Bernardes lembrou com carinho de um de seus primeiros trabalhos como jornalista

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 16h00

Nesta quinta-feira, 1, Fátima Bernardes (59) entrou no clima do TBT e lembrou com carinho de um dos primeiros trabalhos que fez como jornalista. A apresentadora publicou uma foto onde ela aparece em um torneio esportivo, fazendo anotações, quando ainda era bem jovem.

Na imagem, Fátima surgiu sorridente, observando com concentração o que acontecia para escrever em seu bloquinho. Ela ainda esbanjou estilo ao usar um look da época, com uma blusinha estampada e um rabo de cavalo preso com um lenço.

Na legenda, ela falou com carinho da época: "Um dos primeiros registros que tenho trabalhando: um torneiro esportivo entre escolas. Eu fazia reportagens para os jornais de bairro do Globo. Nessa época, nem sonhava que um dia trabalharia em TV. Gosto de lembrar como tudo começou".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Quando se faz com amor, não tem outro caminho se não o sucesso", escreveu um. "Lindinha como sempre!", falou outro. "Bacana demais!", disse um terceiro.

Confira a foto que Fátima Bernardes publicou para lembrar de um de seus primeiros trabalhos como jornalista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes mostra bastidores de nova gravação na Globo

Recentemente, Fátima Bernardes postou alguns registros dos bastidores de uma participação que fez em um novo quadro do Esporte Espetacular sobre a Copa do Mundo.

"Hoje, foi dia de voltar ao passado. Gravei minha participação no quadro “A copa que vi” do #esporteespetacular. Adivinhe sobre que copa vou falar? E ainda reencontrei o querido @ronaldperega que foi meu maquiador durante meus 14 anos de @jornalnacional. Uma tarde deliciosa.", escreveu a artista na legenda do post em questão.

