Fátima Bernardes exibe primeiros bastidores da nova temporada do The Voice Brasil: ''Muita alegria e gratidão misturadas''

Fátima Bernardes compartilhou os primeiros bastidores de gravação da primeira temporada do The Voice Brasil que ela irá apresentar

Na última segunda-feira, 20, Fátima Bernardes (60) decidiu usar suas redes sociais para exibir os primeiros bastidores de gravação da mais nova temporada do The Voice Brasil, a primeira sob o seu comando.

Para isso, a apresentadora publicou dois vídeos, o primeiro sentada na cadeira dos técnicos, onde aparece apertando o botão e virando a cadeira, para saber como é a sensação de estar lá: "Como resistir a essa cadeira? Fiquei imaginando como os técnicos se sentem. Que semana emocionante estou vivendo.", escreveu ela na legenda do post.

Em uma segunda publicação, ela fez um clipe reunindo fotos dos bastidores, ao som da música A Estrada, do grupo Cidade Negra. Nas imagens, ela aparece no estúdio gravando e ao lado de alguns produtores e diretores, entre eles Boninho (60), além de mostrar como é o seu camarim, com direito a uma foto na entrada, um roupão personalizado e até flores que ganhou dos colegas, por conta de seu aniversário, que foi recentemente.

Na legenda, ela falou com muito carinho desta nova fase em sua carreira: "Que semana emocionante estou vivendo. Muita alegria e gratidão misturadas"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda! Vai ser demais!", escreveu um. "Parabéns! Sucesso sempre! Você é brilhante!", falou outro. "Sucesso merecido na sua nova jornada", desejou ainda um terceiro.

Confira os primeiros bastidores de Fátima Bernardes no The Voice Brasil:

