Ex-mulher de Jô Soares revela momentos finais do apresentador

Flavia Pedras deu detalhes de como Jô Soares estava antes de morrer, em agosto deste ano

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 16h53

A ex-mulher de Jô Soares, Flavia Pedras (57), contou um pouco de como foram os últimos momentos do humorista antes de morrer, em agosto deste ano. A designer gráfica foi casada com Jô por 15 anos, se separando no ano de 1998.

"Os últimos momentos dele foram um deslumbramento. O estado de afiada consciência e a inesperada completa perda do medo de morrer foram de uma beleza sem fim. Agora, por exemplo, estou aos prantos ao me lembrar das nossas últimas horas", revelou Flavia ao jornal O Globo.

Ela decidiu revelar também que Jô acompanhava o momento político do Brasil nos últimos anos e como seria sua reação com os resultados das eleições, que aconteceram no último domingo, 30.

"Ele estava desesperado. Desiludido. Gostaria que ele tivesse podido ver a luzinha que agora se acende no fim do túnel. Teria ficado muito esperançoso. Queria que tivesse tido essa chance”, contou ela, durante a entrevista.

Ex-mulher de Jô Soares fez homenagem para ele

Quando completou um mês da morte de Jô Soares, Flávia Pedras emocionou seus seguidores ao prestar uma homenagem para o apresentador nas redes sociais.

Com um registro em que Jô aparece todo de preto, Flávia falou sobre o primeiro mês de saudade ao citar trecho da música Mãe, do cantor Caetano Veloso (80). "Palavras, calas, nada fiz. Estou tão infeliz. Falasses, desses, visses não. Imensa solidão. Eu sou um Rei que não tem fim. E brilhas dentro aqui. Guitarras, salas, vento, chão. Que dor no coração. Cidades, mares, povo, rio. Ninguém me tem amor. Cigarras, camas, colos, ninhos. Um pouco de calor Eu sou um homem tão sozinho. Mas brilhas no que sou. E o meu caminho e o teu caminho. É um nem vais nem vou. Meninos, ondas, becos, mãe. E só porque não estais. És para mim que nada mais. Na boca das manhãs. Sou triste, quase um bicho triste. E brilhas mesmo assim. Eu canto, grito, corro, rio. E nunca chego a ti", começou escrevendo.

"1 mês... ele foi tantas coisas pra mim, mãe e filho são apenas duas delas. Que sorte, que saudade meu menino", declarou ainda Flavia, que foi casada por 15 anos com Jô, na legenda do post.