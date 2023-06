Ex-BBBs iniciam curso para se tornarem apresentadores na Globo: 'Chegando na firma'

Amanda Meireles, Sarah Aline, Domitila Barros, Ricardo Alface e Rodrigo Mussi não esconderam a emoção ao chegarem na Globo; veja!

Que o Big Brother Brasil é um berço de talentos, isso não se pode negar! Na manhã desta quarta-feira, 14, alguns participantes da edição do reality de 2023, receberam um convite especial a mando da Globo para participarem de um curso preparatório destinados para futuros apresentadores da emissora.

Entre os brothers escolhidos estão Ricardo Alface, a campeã Amanda Meireles, Sarah Aline, Domitila Barros e Rodrigo Mussi, que participou do BBB 22. Por meio das redes sociais, as estrelas compartilharam com os seguidores a tão sonhada chegada até o PROJAC.

"Chegando na firma!", comentou Alface ao mostrar o encontro dos amigos na recepção. "A gente está bem turista!", brincou Amanda nos Stories do Instagram ao passear pelos estúdios da emissora de televisão. Encantado com os bastidores do local, Alface até tietou o casal de apresentadores Flávia Alessandra e Otaviano Costa.

Nos últimos dias, Larissa Santos não escondeu a felicidade ao reencontrar seus ex-colegas de confinamento, Ricardo Alface e Sarah Aline. O trio que estava no Maranhão, aproveitou o momento para colocar o papo em dia e curtir muito o dia em uma praia paradísiaca.

VEJA OS STORYS DE RICARDO ALFACE:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Larissa Santos reencontra ex-BBBs em sua nova casa: "Uma amizade que vamos levar para a vida"

No último mês, a ex-BBB Larissa Santos dividiu com os seus seguidores um momento para lá de especial. Em suas redes sociais, a professora de educação física mostrou que o vínculo com os seus ex-colegas de confinamento continua fortíssimo mesmo após a final de Big Brother Brasil 23.

É que a influenciadora recebeu em sua nova casa, localizada em São Paulo, as ex-sisters Amanda Meirelles, Aline Wirley e Bruna Griphao, acompanhadas de Igor Rickli e Gabriel Santana. "De ontem no reencontro com minhas desérticas. Uma amizade que surgiu no BBB e que vamos levar para a vida. Que bom ter vocês", disse Larissa na legenda do clique.