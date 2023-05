Larissa Santos reencontra ex-BBBs em sua nova casa: "Uma amizade que vamos levar para a vida"

Em sua casa nova, a ex-BBB Larissa Santos registrou o reencontro com as colegas Bruna Griphao, Aline Wirley e Amanda

A ex-BBB Larissa Santos(25) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 23, para dividir um momento para lá de especial.

Mesmo com a final de Big Brother Brasil 23, o vínculo da professora de educação física e as colegas de confinamento continua fortíssimo. É que a influenciadora digital protagonizou uma cena cheia de carinho no Instagram ao receber em sua nova casa, localizada em São Paulo, as ex-sisters Amanda Meirelles (32), Aline Wirley (41) e Bruna Griphao (24), acompanhadas de Igor Rickli (39) e Gabriel Santana (23).

"De ontem no reencontro com minhas desérticas. Uma amizade que surgiu no BBB e que vamos levar para a vida. Que bom ter vocês", disse Larissa na legenda do clique descontraído ao surgir com as amigas deitada na cama.

Rapidamente, nos comentários da publicação, fãs do quarteto foram só elogios. "Lindas! Eu amo tanto", se declarou uma internauta. "Que amor! Vocês juntas para sempre", disse uma segunda. "Tão bom ver vocês felizes", declarou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LARISSA SANTOS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Ex-BBB Larissa está se sentindo sozinha após romance esfriar, diz jornal

Parece que a ex-BBB Larissa Santos está se sentindo sozinha após se mudar para São paulo! Isso porque segundo informações do Jornal Extra, o relacionamento dela com o ex-BBB e influencer Fred Bruno (34) estaria esfriando devido a distância do casal.

Sem perspectivas de um relacionamento sério, Fred Bruno estaria dedicado ao seu trabalho e em cuidar do filho após passar um bom tempo longe dele por causa do reality show. Agora, Larissa planeja uma viagem para Santa Catarina para reencontrar a família e ficar perto dos amigos.