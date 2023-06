Amanda fala sobre expectativa de engatar namoro com Cara de Sapato

VAI ROLAR? A campeã do BBB23, Amanda Meirelles abre o jogo ao falar sobre sentimentos por Cara de Sapato

Vão assumir? Em entrevista ao Gshow, durante a festa de São João organizada por Thaynara OG, que aconteceu no Maranhão, na noite da última terça-feira, 06, a Campeã do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, resolveu abrir o jogo e comentou sobre a expectativa dos fãs a respeito de seu relacionamento com o lutador, mais conhecido como, Cara de Sapato.

"A gente é muito amigo, muito próximo e a gente fica muito feliz porque tem pessoas que gostam da gente. Somos duas pessoas diferentes, mas a nossa amizade conquistou muitas pessoas, inclusive foi ponto para pessoas se conhecerem também. Eu sou grata a todo mundo que acompanha a gente. Por mais que tenha uma cobrança, a gente sabe o que a gente vive. Então, é isso!", apontou sobre os internautas que torcem pela união do casal.

Há pouco tempo atrás, Wilma Teresa, a mãe de Antônio Cara de Sapato Jr, teria confirmado o relacionamento do lutador com a campeã do BBB23, Amanda Meirelles. Os boatos surgiram depois que ela deixou uma curtida em uma publicação sobre o romance entre os dois nas redes sociais,

"Juntos e a distância. [...] Amanda tenta agilizar o visto para os Estados Unidos para encontrar o lutador. Já Cara de Sapato vê a possibilidade de uma pausa nos treinos para voltar para o Brasil ainda em junho”, diz o texto.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CARA DE SAPATO:

