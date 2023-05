Ex-BBB Larissa Santos surpreende ao exibir mudança nos dentes: ''Bem natural''

Após o BBB 23, Larissa Santos troca lentes de contato dos dentes e choca os seguidores ao exibir o resultado nas redes sociais; veja!

A ex-sister Larissa Santos (24), do Big Brother Brasil 2023, deixou os seguidores chocados ao compartilhar uma mudança em seu visual: o sorriso!

Na quinta-feira, 04, em seu perfil no Instagram, a professora de Educação Física mostrou o resultado de sua troca de lentes de contato dos dentes e chocou a web.

"Meu novo sorriso pelo melhor @drviotto! Sempre comentava lá dentro do programa o quanto me incomodava o meu sorriso e o quanto eu desejava fazer a mudança das minhas lentes de contato. Hoje foi o dia de finalmente trocar e eu não poderia ter escolhido equipe melhor. Obrigada, equipe do Dr. Viotto. Vocês são incríveis", escreveu Lari na legenda da publicação.

"Leva a Key lá, urgenteeee", disse uma seguidora nos comentários. "Já era bonitos, agora perfeitos", elogiou outra. "Ficou bem natural", destacou uma terceira. "Ficou perfeito", comentou mais um.

Larissa, que engatou romance com Fred Bruno (34) no confinamento do BBB 23 e confessou estar apaixonada pelo jornalista, também deu uma repaginada nos cabelos, que surgiram mais volumosos, e dividiu a transformação com os seguidores.

Confira o novo sorriso de Larissa Santos:

Larissa Santos faz agradecimento ao conquistar novos seguidores

Larissa Santos, ex-participante do Big Brother Brasil 23, usou as redes sociais para comemorar uma marca importante. A quarta colocada do reality show da TV Globo alcançou a marca de três milhões de seguidores no Instagram e fez questão de comemorar o feito, compartilhando uma sequência de fotos apenas de roupão, cercada de balões.

"SOMOS 3 MILHÕES, POVO! Ainda parece um sonho que tem tantas pessoas comigo, e hoje posso dizer que é real! Sem cada um de vocês nada disso seria possível. Eu tô muuuuito feliz!", afirmou a ex-sister.