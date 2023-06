Larissa Santos esbanja corpaço em dia de praia com ex-BBBs: "Muita perfeição"

Ex-BBB Larissa Santos se reencontra com Ricardo Alface e Sarah Aline em dia de praia nos Lençóis Maranhenses

Amizade! A ex-participante do Big Brother Brasil 23 e influenciadora digital Larissa Santos usou suas redes sociais na noite do último domingo, 04, para compartilhar uma série de registros durante sua viagem pelo estado do Maranhão.

Na ocasião, a professora de educação física, não escondeu a felicidade ao reencontrar seus ex-colegas de confinamento, Ricardo Alface e Sarah Aline. O trio que está no estado nordestino para a festa de São João organizada por Thaynara OG, aproveitou o momento para colocar o papo em dia e curtir muito o dia na praia paradísiaca.

Sorridentes, os ex-BBBs posaram juntos e deixaram claro que a distância não separa uma amizade verdadeira. "Que dia, que lugar #saojoaodathay #lençoismaranhenses", celebrou a ex-namorada de Fred Bruno, ao publicar um carrossel de fotos no perfil de seu Instagram.

Rapidamente os seguidores da artista vibraram com a beleza da morena: "Zero defeitos", disse um. "Tudo perfeitooo", escreveu outro. "A sorrateira que eu amoooo, migaaaa!", declarou Ricardo. "Desérticos representando o deserto", brincou mais um.

Ainda nas últimas semanas, Larissa incendiou a web! A personal trainer compartilhou alguns cliques de um ensaio fotográfico para lá de sensual e ousado, usando um body bastante revelador. “Fotinhos de ontem no mood Lari Fit club”, brincou ela, na legenda da publicação.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LARISSA SANTOS:

Não vingou! Larissa e Fred terminam romance após o BBB23 e motivo aparece

Eita! O romance entre os ex-BBBs Fred Bruno e Larissa Santos chegou ao fim. Após rumores se espalharem nas últimas semanas, os dois decidiram pelo fim da união. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal 'Extra', houve um afastamento natural entre os ex-BBBs após o fim do programa.

A personal trainer também começou a se queixar que estava solitária, o que também contribuiu para o fim do romance. As revelações surgiram pela primeira vez, quando o próprio jornal afirmou que Fred Bruno está dedicado ao seu trabalho e em cuidar do filho após passar um bom tempo longe por causa do reality show.