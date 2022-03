Bel Moreira, do CriadoresZyn, fala sobre importância da criação de contéudo nas redes sociais: ''Inspirador''

Atriz Bel Moreira fala sobre expectativas para 2ª temporada de 'CriadoresZyn' e a importância de se mostrar "real" nas redes sociais

André Luiz Freitas Publicado em 23/03/2022, às 12h25

A TV ZYN, canal infantojuvenil do SBT, em parceria com o Instagram, estreou a 2ª temporada do CriadoresZyn, diretamente do seu perfil nas redes sociais. De forma nova e interativa, a série irá promover um encontro quinzenal entre o elenco da emissora e novos criadores de conteúdo do Instagram.

O foco do CriadoresZyn é apresentar e dar ainda mais visibilidade para a nova geração de criadores de conteúdo de plataformas, promovendo um intercâmbio artístico de crianças e adolescentes com os principais ídolos da televisão e internet.

Os conhecimentos de cada ator da TV e os criadores da internet promovem uma troca de diversão e informação, de forma clara e fácil. A série, inclusive, traz uma dupla para recriar as tendências mais quentes do Instagram, trazendo interação e brincadeiras e mostrar todos os talentos de formas diferentes.

Em uma conversa exclusiva com a CARAS Digital, uma das atrizes presentes no novo trabalho do SBT e Instagram, Bel Moreira (22), contou a importância das redes sociais na atualidade e a forma como isso pode servir como uma rede de apoio para a Geração Z (pós-millenial), para trabalhar a sua criatividade e incentivar novos criadores de conteúdo.

A atriz, inclusive, contou que os telespectadores do show servem de inspiração para ela, principalmente na parte da criação, e que pretende usar esse alcance para inspirar novas pessoas e passar uma lição importante para o crescimento: “Eu aprendi muito na minha carreira de artista, como atriz e cantora, e que eu tenho tentado colocar em prática é: o erro é a melhor coisa que pode acontece. Porque é a partir do erro que nós percebemos que podemos melhorar, quais são nossos pontos fortes, quais são nossos pontos fracos e eu acho que é paciência, nesse processo, sabe? De de usar o erro a teu favor. Acho que a paciência, o cuidado com nós mesmos”, afirmou ela.

Além dos CriadoresZyn, a cantora também vem se arriscando na criação de Reels para as suas redes sociais, em seu perfil pessoal. Além da diversão, a compositora disse que é uma maneira divertida e natural de se conectar com o seu público, deixando a timidez de lado, sendo assim uma forma de mostrar quem é ela de verdade, “sendo real”, trazendo um pouco mais da sua rotina e do seu dia-a-dia: “Sei, muitos vídeos com a minha namorada, muitos vídeos de rotina (...) mostrar as pessoas ao meu redor, quem eu sou, uma maneira de me conectar melhor com eles, né?”, diz ela animada.

Além do mais, Bel conta que as redes sociais podem ser uma ótima forma para você se conhecer mais, para se reinventa, conhecer novas coisas e outros: “Eu também acho que antes, postas coisas nas redes sociais, no Instagram principalmente era um grande desafio um desafio. Eu ficava ansiosa (...) Mas acho que aos poucos, eu fui entendendo o que eu curto fazer, o que é a minha cara e o que não é; o que eu quero o que eu não quero fazer; Aos poucos fui entendendo o que fazia sentido e o que não fazia. Isso é importante, né? No final das contas entendeu que o que faz sentido pra gente!”, afirmou ela.

Sobre os seus conteúdos favoritos, a artista brincou: “Eu acho que, inclusive, essa é uma das coisas que eu mais amo no Instagram (...) os meus conteúdos favoritos são memes, acima de tudo, eu me comunico através de memes. Inclusive é muito triste quando eu estou em uma roda de conversa e as pessoas não entendem meus memes”, disse ela rindo.

A parceria entre Instagram e SBT possibilitou um enorme sucesso da atração na 1ª temporada, conquistando quase um milhão de visualizações no perfil oficial da TV ZYN, com os episódios e Reels: “É muito inspirador ver essa troca entre talentos do SBT e criadores de conteúdo no Instagram, e perceber como a plataforma se tornou um verdadeiro palco para o alcance de novas audiências e, principalmente, de expressão. Os challenges e tendências do Reels já fazem parte da cultura da geração Z e é incrível acompanhar a inovação diária dos conteúdos dentro do Instagram por meio da criatividade e autenticidade”, comentou Priscila Pagliuso, Gerente de Comunicação do Instagram na América Latina.