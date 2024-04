Reynaldo Gianecchini relembra apoio de Claudia Raia durante luta contra câncer: 'Visitava todos os dias'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini revisita memórias com Claudia Raia após perder papel no teatro durante luta contra câncer

Reynaldo Gianecchini contou com o apoio de uma amizade especial no período que enfrentou um câncer, em 2011. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembra apoio de Claudia Raia durante a batalha e revisita memórias com a artista após perder papel no teatro: "Visitava todos os dias".

"A Claudia Raia é uma grande parceira minha. Quando fiquei doente, ela foi a primeira pessoa que eu tive que falar, porque eu ia começar a ensaiar Cabaret dois dias depois que descobri que estava doente. Tive que ligar na hora, falei 'amor, estou indo para o hospital porque apareceu uma coisa estranha aqui. Preciso pesquisar o que é, mas pode ser um câncer'", conta Reynaldo Gianecchini.

"Ela respondeu 'não vou colocar ninguém no seu lugar, não vai ter nada disso' e começou a ensaiar sem mim e sem o meu personagem. Demorou muito para descobrir o que era o câncer, foi difícil de detectar porque era muito raro. Ela só foi colocar uma pessoa no meu lugar na peça um mês depois, quando falei que ia começar o tratamento", acrescenta sobre o período ao lado de Claudia Raia .

Com o apoio da amizade na luta contra o câncer, Reynaldo Gianecchini faz questão de destacar o carinho pela atriz: "Todos os dias, ela saía do ensaio e ia no hospital me mostrar tudo o que rolou. Ensaiava que nem uma louca e ainda passava no hospital. Devo esse carinho gigante à ela. Acompanhei Cabaret do hospital e fui na estreia depois, quando estava bem, fiquei muito feliz". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista o ator recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

