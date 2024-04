Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre desejo de ter filhos: 'O problema é achar uma relação'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini reflete sobre lado pessoal e fala de vida amorosa atualmente

Reynaldo Gianecchini, conhecido pela carreira recheada de trabalhos na atuação, reflete sobre seu lado pessoal em entrevista à CARAS Brasil. O ator fala sobre sua vida amorosa atualmente e abre o jogo sobre desejo de ter filhos: "O problema é achar uma relação".

"Provavelmente não vou ter filhos. Para mim, filho depende de uma relação. Não é nem pelo perrengue, porque acho que vale a pena em nome de uma coisa maior. Tem que ser em decorrência de uma relação que você quer levar para outro patamar e engrandecer a família. O problema é achar uma relação para ter filho [risos]. Eu não teria sozinho", declara Reynaldo Gianecchini .

"Vejo todo mundo falando: 'Que lindo ter filhos'. Fico pensando se a pessoa não pesou o outro lado, o perrengue que é ter um filho. Não tenho esse romantismo. Sei que é maravilhoso, mas também sei o que vem junto", destaca o artista.

Pé no chão na vida amorosa, Reynaldo Gianecchini revela que daria uma nota dois para seu nível de romantismo atualmente. "Sou fraco de romantismo hoje [risos]. A visão romântica é ilusória, sou prático demais. Tenho um pé no chão, coloco as coisas na balança".

Ao longo dos anos, o artista estampou edições históricas da Revista CARAS em diversos momentos de sua carreira. Três décadas após o lançamento da publicação no Brasil, ele revisita as passagens ilustrando as páginas do veículo. "É impressionante, passa muito rápido. Adoro ter imagens que eu perdi, pode ser uma lembrança que está lá atrás e a gente revive. É muito gostoso". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Reynaldo Gianecchini recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

