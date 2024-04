Fabiano Menotti anuncia o nascimento da filha Izabela: ‘Foi lindo’

O cantor Fabiano Menotti exibe vídeo de como foi o nascimento da filha caçula, Izabela, fruto do casamento com Gaby Menotti

O cantor Fabiano Menotti celebrou o nascimento da filha caçula, Izabela, com um post especial nas redes sociais. Fruto do casamento dele com Gaby Menotti, a bebê veio ao mundo no dia 24 de abril em uma maternidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A chegada dela foi anunciada pela família com um vídeo do dia do parto ao som da voz da irmã dela, Juju Menotti, cantando uma música com o nome da bebê.

"“IZABELA a mais bela das poesias. Minha menina te dedico essa canção. Pra dizer pra você minha IZABELA que aqui tem muito amor no coração!” Ao som da voz de @jujumenotti pra contar pra vocês que nossa princesa caçula chegou ontem em uma data linda 24/04/2024, com muita saúde, tranquilidade e as bençãos de DEUS! Bebela nasceu com 3.400kg, 49 centímetros e é uma doçura de bebê. E foi lindo ver a emoção da Juju em receber a irmã que como ela mesma diz: a anos pedia por ela em oração… Deus é bom o tempo todo, somos só gratidão!", disseram na legenda do post.

