SBT e Instagram estreiam 2ª temporada do quadro CriadoresZyn, série da TV ZYN, canal digital infantojuvenil da emissora

A série 'CriadoresZyn' irá promover encontros criativos entre estrelas da emissora e criadores de conteúdo do Instagram

Redação Publicado em 10/03/2022, às 10h04

A TV ZYN, canal infantojuvenil do SBT, em parceria com o Instagram, lançou na última semana, 1, a 2ª temporada da série CriadoresZyn no perfil oficial da @tvzyn, que juntos vão recriar as tendências mais quentes da rede social, interagir em jogos e brincadeiras e apresentar o que está bombando nos Reels atualmente.

O foco do programa é propor uma troca de experiência entre os jovens atores, que dominam a linguagem da telinha da TV, e os criadores que sabem o que fazer na tela do celular, a parceria entre Instagram e SBT foi um grande sucesso na primeira temporada, atingindo quase um milhão de visualizações no perfil oficial da @tvzyn, com os episódios e Reels.

Do lado dos ídolos teen da emissora, participam da 2ª temporada nomes como Bel Moreira, Felipe Costa, Julia Olliver, Kevem Marley, Nicholas Torres e Rafaela Ferreira, todos os talentos que também caminham entre gravações nos estúdios e gravações de trends para o Reels, criando temas que cativam o público jovem e ainda conseguem levar a audiência de uma tela para outra.

Do lado dos criadores de conteúdo que estão crescendo dentro do Instagram e mostrando como é que se bomba na plataforma, nomes como Bárbara Coura, Thais Midori e Jess também participam.

O primeiro episódio é comandado pela atriz Julia Olliver e a criadora Sarah Oliveira compartilhando o que mais sabem fazer, recriando challenges icônicos de moda e beleza no Reels.

Confira o primeiro episódio da 2º temporada de CriadoresZyn: