MC Binn desativa rede social após ataques sobre sua aparência

O ex-BBB 24 MC Binn já tinha se mostrado chateado e tomou uma decisão após rebater comentários maldosos a respeito de seu corpo

Nesta quinta-feira, 25, MC Binn desativou sua conta no X - o antigo Twitter - após sofrer ataques e receber mensagens de ódio e comentários gordofóbicos. O cantor, que participou da última edição do Big Brother Brasil, compartilhou recentemente que tem retomado sua rotina de treinos e de gravações de seu novo álbum após o fim do reality show.

Mais cedo o funkeiro tinha postado um desabafo na mesma rede social e lamentou que esteja recebendo comentários maldosos sobre seu corpo. Ele optou por desativar o X e cogitou fazer o mesmo com o Instagram, mas manteve a rede social em que soma mais de 6 milhões de seguidores.

"Não precisam vir fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade", declarou o ex-BBB em uma postagem.

Em entrevista ao GShow, Binn contou que o confinamento acabou tornando tudo muito intenso. Mesmo com as restrições alimentares impostas pelas dinâmicas do programa, ele acabou descontando os sentimentos em sua alimentação. Durante os três meses isolado, o cantor ganhou sete quilos:“Entrei na casa pesando 104kg e saí com 111kg”, ele revelou.

MC Binn fala sobre crises de ansiedade dentro do BBB 24

O funkeiro MC Bin Laden - agora apenas MC Binn - usou as redes sociais para conversar um pouco com os fãs a respeito de um assunto envolvendo sua vida pessoal. Ele, que já falou abertamente sobre o quadro de depressão que enfrentou ao longo de sua vida, revelou ao público que irá procurar tratamento para crises de ansiedade.

Recém-eliminado do BBB 24, da Globo, o cantor contou que está com dificuldades para dormir. "Um assunto muito importante: lá dentro [do reality show] descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, não também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais. Porém, eu vou tratar isso, porque tem atrapalhado o meu sono", iniciou.

Na sequência, ainda falando sobre saúde mental, MC Binn reforçou a importância de procurar ajuda profissional em casos de depressão e ansiedade.