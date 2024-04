MC Binn compartilha transformação após ganhar peso no BBB 24: ‘Já perdi’

Focado! MC Binn compartilha quantos quilos ganhou durante o confinamento e revela perda de peso após mudanças fora do BBB 24

Durante o confinamento no Big Brother Brasil 24, MC Binn chegou a desabafar que estava com vergonha de usar a piscina da casa após ganhar peso. Agora, fora do reality show, o cantor de funk surpreendeu ao detalhar o quanto engordou e mostrar o progresso que já alcançou em seu emagrecimento após adotar algumas mudanças em seu estilo de vida.

Em entrevista ao GShow, Binn contou que o confinamento acabou tornando tudo muito intenso. Mesmo com as restrições alimentares impostas pelas dinâmicas do programa, ele acabou descontando os sentimentos em sua alimentação. Durante os três meses isolado, o cantor ganhou sete quilos: “Entrei na casa pesando 104kg e saí com 111kg”, ele revelou.

Desde que deixou o confinamento, o cantor de funk adotou diversas mudanças em sua rotina e já conseguiu alcançar a perda de peso de forma saudável: “Mas já retomei minha dieta com a nutri, refiz exames de sangue e já perdi 3kg. Não é muito, mas já é um norte. Já estou mais leve", o funkeiro comemorou durante a entrevista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinn)

Vale lembrar que anos antes de adentrar o reality show, Binn passou por uma transformação intensa, que começou a se tornar evidente ainda em 2019, quando o artista emagreceu mais de 40 kg. Na época, que ainda assinava como MC Bin Laden, ele publicou um desabafo contando aos fãs o motivo de ter investido em uma rotina mais saudável.

“Foi embora 40 kg de gordura. Ano passado, cheguei nos 150. Não operei e nem pretendo operar. Não vou fazer tatuagem para cobrir nada e nem quero tatu no meu corpo. Estrias tem algumas, mas na estética vou tratar. Agora parem de falar que fiz cirurgia, que usei dinheiro para isso e aquilo. Foi tudo na raça e no suor”, Binn falou sobre o emagrecimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC BIN LADEN (@mcbinn)

MC Binn e Giovanna vão ficar juntos após o BBB 24?

Giovanna Lima viveu um affair com MC Binn durante sua estadia na casa do BBB 24. No programa, os dois trocaram beijos até na frente de Ivete Sangalo, após um incentivo da cantora baiana. Com o término do reality show e a aproximação deles fora do confinamento, o público tem um principal questionamento: é namoro ou amizade?

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista abre o jogo sobre relacionamento com o funkeiro e fala de cobranças dos fãs sobre sua vida amorosa. Apesar do envolvimento com o cantor, Giovanna contou que eles são amigos acima de tudo e que faz pouco tempo que deixou o confinamento para tomar uma decisão definitiva sobre o futuro da relação; confira!