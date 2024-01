Virou outra pessoa! MC Bin Laden perdeu mais de 90 kg antes do 'BBB24'

MC Bin Laden mudou radicalmente para entrar no BBB24; ele perdeu mais de 90 kg e fez procedimentos estéticos

Confinado para o BBB24, o funkeiro MC Bin Laden surgiu bem diferente na primeira chamada do programa, exibida na tarde desta sexta-feira, 5. É que desde que estourou com o hit Tá Tranquilo, Tá Favorável, o artista mudou radicalmente o visual.

A transformação visual começou a se tornar evidente ainda em 2019, quando o artista emagreceu mais de 40 kg. Na época, ele publicou um desabafo contando aos fãs o motivo de ter investido em uma rotina mais saudável.

“Foi embora 40 kg de gordura. Ano passado, cheguei nos 150. Não operei e nem pretendo operar. Não vou fazer tatuagem para cobrir nada e nem quero tatu no meu corpo. Estrias tem algumas, mas na estética vou tratar. Agora parem de falar que fiz cirurgia, que usei dinheiro para isso e aquilo. Foi tudo na raça e no suor (...) Se eu ficar bonito ou não, estou pouco me lixando com opinião dos outro porque eu quero é estar bem", afirmou ele na época.

Além do emagrecimento, Bin Laden também colocou lentes de contatos nos dentes, fez tratamentos para a pele e o cabelo e investiu em uma rotina de treinos na academia, comportamento que rendeu grande repercussão na época.

Em 2020, durante a pandemia, ele ganhou peso novamente, o que rendeu um desabafo. "A queima de caloria não é o mesmo e fico mais parado e só comendo... ok! Mais aí só um recado: tô me recuperando do joelho porque machuquei o menisco e vou voltar a treinar e fazer dieta e perder o que eu ganhei", justificou ele.

