Giovanna Lima revela status da relação com MC Binn Laden pós-BBB 24

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Lima abre o jogo sobre romance com MC Binn. Os dois viveram affair no BBB 24.

Giovanna Lima (27) viveu um affair com MC Binn (30) durante sua estadia na casa do BBB 24. No programa, os dois trocaram beijos até na frente de Ivete Sangalo (51) [, após incentivo da cantora baiana. Com o término do reality show, o público tem um principal questionamento: É namoro ou amizade?. Em entrevista à CARAS Brasil, a nutricionista abre o jogo sobre relacionamento com o funkeiro e fala de cobranças dos fãs sobre sua vida amorosa.

"Sempre deixei claro que a gente é amigo acima de tudo, independente [de qualquer coisa]. Quando a gente sai, as pessoas pensam: 'Vai assumir um namoro urgente'. É muito difícil isso acontecer, há apenas 10 dias eu deixei a casa, não tem como assumir isso. A gente conversa, mas no final das contas somos só amigos", explica.

Apesar do envolvimento com Binn, Giovanna destaca um seleto grupo de ex-BBBs da sua edição que pretende levar para a vida agora que o programa chegou ao fim. Como já era esperado, Davi Brito (21), rival da influenciadora, não está na lista.

Lima conta que Yasmin Brunet (35) a surpreendeu positivamente, o que rendeu uma amizade fora do confinamento. As suas se falam diariamente estão bem próximas nos últimos dias. Ela, inclusive, foi convidada para uma festa organizada pela empresária.

"Numa casa com 26 pessoas é muito difícil a gente levar todo mundo para vida, até porque a vida toma caminhos diferentes, a gente acaba se aproximando mais e levamdo pra frente quem tem mais conexão. De todo mundo que tenho tido mais contato, muita gente que quero e vou ter amizade, mas que talvez não vai ser tão presente, acho que as pessoas que vão ser mais presentes na minha vida é o Michel, a Raquele, a Isabelle, a Leidy, a Yasmin a gente tá bem próximas. De todos são as pessoas que eu estou mais em contato todos os dias", revela.

Assista: