Jornalista relembra atitude emocionante de Xuxa em entrevista: 'Impactante'

Apresentadora da Record TV, a jornalista Ana Paula Farias revelou o que sentiu ao ser interrompida por Xuxa durante entrevista

A jornalista Ana Paula Farias, apresentadora do 'Balanço Geral', da Record TV Interior RJ, relembrou uma entrevista realizada com Xuxa Meneghel em setembro de 2019. Isso porque um trecho do momento de seu encontro com a eterna 'Rainha dos Baixinhos' voltou a viralizar nas redes sociais.

No vídeo em questão, a repórter estava cobrindo a final do programa 'Dance Brasil', comandado por Xuxa na época. Fã declarada da famosa, Ana Paula não conseguiu segurar a emoção ao conversar pessoalmente com a apresentadora.

Em determinado momento, é possível perceber que Xuxa Meneghel interrompe a entrevista e pede um abraço para a comunicadora. Em entrevista ao Feed TV, Ana Paula Farias contou o que sentiu durante o encontro.

"Eu fiquei super feliz com isso. Poxa, é uma coisa que eu sempre tive vontade. E quando chegou lá, o coração disparou. Aquela emoção, de você estar ali, realizando um sonho de criança. Mas ao mesmo tempo sendo profissional. Porque a gente tem que saber dividir, separar. E aí eu fiquei naquela expectativa, até ela chegar. Eu senti aquela emoção, e aí teve esse momento da entrevista que ela interrompeu e me pediu um abraço. Foi algo realmente muito impactante e emocionante", declarou a jornalista.

Em seguida, a repórter afirmou que o momento especial foi de suma importância para sua carreira: "Foi muito importante pra mim, mas muito importante mesmo. Agregou demais na minha carreira. Muitas pessoas passaram a conhecer mais o meu trabalho. E entrevistar uma pessoa como Xuxa, com o impacto que ela causa na vida de tantas pessoas, com tantos anos de carreira, com o sucesso que ela tem, o ser humano que ela é, a pessoa incrível que ela é. Pra mim foi de grande importância", concluiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TRICOTEI (@tricotei)

Denilson surpreende com recado para Belo ao vivo na TV

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denilson teve uma atitude inesperada durante o programa Jogo Aberto, da Band, nesta segunda-feira, 22. Isso porque ele fez questão de mandar um recado para o cantor Belo ao vivo na TV.

Ele lembrou que é o dia do aniversário de 50 anos de Belo e o parabenizou em rede nacional. "Parabéns, Belo. Aniversário dele", disse ele, e completou: "Eu nunca achei que fosse fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão".

Vale lembrar que os dois já enfrentaram uma longa batalha na justiça. Durante muitos anos, Denilson tentou receber de Belo uma dívida milionária por causa da quebra de contrato com o grupo Soweto. Depois de mais de 20 anos, o cantor quitou sua dívida e eles voltaram a ser amigos e se falar publicamente.