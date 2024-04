Irmã de Alexandra Richter é socorrida e levada pelos bombeiros após passar mal

Susto! Irmã de Alexandra Richter, da novela 'Família é Tudo', passa mal na orla da praia e é socorrida pelos bombeiros

A atriz Alexandra Richter levou um susto nesta quinta-feira, 25, enquanto estava na orla da praia do Leblon, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 25. A irmã dela Andréia passou mal durante um jogo na areia e precisou ser socorrida pelos bombeiros no local. Um paparazzo flagrou o momento e foi possível ver o ocorrido.

Com roupa de ginástica e até usando viseira na cabeça, a artista, que está no ar na novela das sete Família É Tudo, surgiu sentada e recebendo ajuda das pessoas no local enquanto esperava a irmã ser socorrida.

A ruiva surgiu tomando água e com um semblante um pouco abatido. Ao levantar, ela recebeu o apoio de alguns homens pelo braço até entrar no veículo dos bombeiros. Alexandra Richter apareceu bem assustada com a situação.

Ao site Gshow, ela contou que sua irmã teve uma queda de pressão. "Fiquei muito nervosa! A sorte que ela foi prontamente atendida pelos bombeiros e levada ao hospital, onde foi atendida. Já estamos em casa e está tudo bem com ela", disse ela.

Veja registros do momento em que Alexandra Richter passou mal:

Alexandra Richter desabafa sobre racismo

Discretíssima sobre sua vida pessoal, Alexandra Richter abriu o coração em uma entrevista ao Splash, no UOL, e celebrou a novidade em sua carreira: “Uma mulher branca, com filho e marido também brancos, mas nora e netos pretos. Isso é maravilhoso. A gente não precisa explicar por que essa família existe. Ela existe e ponto. Outros assuntos ligam essa família”, disse.

Apesar de nunca ter sofrido racismo, a atriz disse que o preconceito afeta diretamente sua família desde que adotou Gabriela, que agora está com 20 anos e estuda medicina: “Nunca senti [o racismo] na minha pele porque sou branca, mas como mãe, eu sentia e muito forte. Me emociono de lembrar. Me incomodavam os olhares”, relatou.