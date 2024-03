Alexandra Richter desabafa sobre racismo sofrido pela filha: “Lutei muito”

Mãe de Gabriela, de 20 anos, Alexandra Richter abre o coração e revela que a filha adotiva enfrenta preconceito desde a infância

Alexandra Richter está celebrando seu novo papel na novela das sete da Globo, 'Família é Tudo'. Assim como em sua vida pessoal, a atriz interpreta um núcleo inter-racial. Por isso, para a artista, essa é uma oportunidade de lutar contra o racismo sofrido pela filha, Gabriela Ritcher, desde que foi adotada pela família ainda na infância.

Discretíssima sobre sua vida pessoal, Alexandra abriu o coração em uma entrevista ao Splash, no UOL, e celebrou a novidade em sua carreira: “Uma mulher branca, com filho e marido também brancos, mas nora e netos pretos. Isso é maravilhoso. A gente não precisa explicar por que essa família existe. Ela existe e ponto. Outros assuntos ligam essa família”, disse.

A atriz, que ficou conhecida por seus papeis humorísticos, falou sobre a importância do novo projeto a partir de sua experiência pessoal: "Eu sou uma mulher branca e mãe de uma filha preta. Vivo a inter-racialidade na minha família. Isso é uma questão. A gente vive num país extremamente racista, embora as pessoas digam que não são”, desabafou.

Apesar de nunca ter sofrido racismo, Alexandra disse que o preconceito afeta diretamente sua família desde que adotou Gabriela, que agora está com 20 anos e estuda medicina: “Nunca senti [o racismo] na minha pele porque sou branca, mas como mãe, eu sentia e muito forte. Me emociono de lembrar. Me incomodavam os olhares”, relatou.

“Recebia aquilo de forma muito negativa. Lutei muito e construí, junto do Ronaldo e da Gabi, uma história com muita força. Mas eu sei que o racista se incomoda. Ele não sabe lidar e não quer aprender. Pessoas brancas que falam: 'ai, agora não pode falar'. Vai estudar, vai aprender”, disse a atriz, que é casada com o engenheiro Ronaldo Braga.

Vale lembrar que Alexandra adotou Gabriela quando a menina tinha apenas três anos de idade. Recentemente, em entrevista no podcast Prazer, Renata, de Renata Ceribelli, contou a sua história com a adoção. "Eu não me via nessa vida sem ser mãe. Sempre quis, mas sempre intuí que seria mãe adotiva”, ela contou.

“Nunca me vi grávida, nunca me imaginei. Tanto que não quis fazer fertilização. É a gravidez da alma. Eu tive leite. Fiquei anos com leite. Minha adoção é tardia e inter-racial. A Gabriela tinha três anos, mas eu sou mãe da minha filha desde o dia que ela veio ao mundo. Sempre fui mãe da minha filha”, relata sua experiência com a maternidade.

Alexandra Richter foge do cômico em nova novela:

Na próxima novela das 19h00 da Globo, Família é Tudo, a atriz Alexandra Richter será Brenda, uma mulher elegante e controladora, à CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa que aconteceu nesta terça-feira, 6. Alexandra, que é muito conhecida por seus papeis no núcleo de comédia, esclareceu que sua personagem não é cômica e comemorou a novidade.