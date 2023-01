Alexandra Richter exibe foto inédita com a filha de 20 anos

Alexandra Richter faz rara aparição nas redes sociais com a filha, Gabriela, durante um passeio juntas

A atriz Alexandra Richter (55) surpreendeu os seus fãs ao compartilhar uma foto rara e inédita ao lado da filha, Gabriela (20). Ela registrou uma viagem das duas para a cidade de Holambra, no interior de São Paulo, e mostrou a foto nas redes sociais.

Na imagem, mãe e filha apareceram lado a lado durante o dia especial. “Holambra, cidade das flores, uma graça!”, disse ela na legenda. A jovem é estudantede medicina no interior de São Paulo.

Vale lembrar que Alexandra Richter adotou Gabriela quando a menina tinha apenas três anos de idade. Recentemente, em entrevista no podcast Prazer, Renata, de Renata Ceribelli, ela contou a sua história com a adoção. "Eu não me via nessa vida sem ser mãe. Sempre quis, mas sempre intuí que seria mãe adotiva. Nunca me vi grávida, nunca me imaginei. Tanto que não quis fazer fertilização", afirmou ela.

E completou sobre a sua escolha. "É a gravidez da alma. Eu tive leite. Fiquei anos com leite. Minha adoção é tardia e inter-racial. A Gabriela tinha três anos, mas eu sou mãe da minha filha desde o dia que ela veio ao mundo. Sempre fui mãe da minha filha. Esses três anos representam o amadurecimento desse encontro de almas. Fico toda arrepiada. Quando falo, sempre tenho vontade de chorar. Eu sempre fui mãe da minha filha", afirmou.