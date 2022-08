Eliana se pronuncia após rumores de troca de emissora

Contratada do SBT, Eliana foi alvo de rumores envolvendo a Globo e a equipe dela revelou a verdade

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 10h21

A apresentadora Eliana (48) foi alvo de rumores de que poderia trocar de emissora. Os boatos começaram há poucos dias após uma reportagem do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, que informou que ela poderia trocar o SBT pela Globo. Porém, a artista negou tudo.

A equipe dela se pronunciou em nome da artista e informou que ela não está em negociação com outra emissora. “Ao contrário do que vem sendo noticiado sobre Eliana durante esta semana, esclarecemos que a apresentadora não recebeu convites ou teve qualquer contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do programa 'Eliana', no SBT”, informaram, segundo o site Hugo Gloss.

Eliana celebra o aniversário do filho mais velho, Arthur

Há poucos dias, Eliana usou as suas redes sociais para deixar uma homenagem ao filho, Arthur, que completou 11 anos de idade. Com um vídeo emocionante, a mãe coruja se declarou para o herdeiro.

"Ahhh filho, como eu te amo! Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Que sua doçura, inteligência, altruísmo e generosidade te levem para caminhos incríveis nesta vida", disse.

Por fim, a artista falou do orgulho que sente do aniversariante. "Tenho muito orgulho de vc, feliz 11 anos, conte comigo sempre!", concluiu.