Ele cresceu! Eliana comemora o aniversário de 11 anos do filho

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 16h46

Eliana (48) usou as suas redes sociais para deixar uma homenagem ao filho, Arthur, que completou 11 anos de idade. Com um vídeo emocionante, a mãe coruja se declarou para o herdeiro.

Relembrando momentos fofíssimos com o menino, a apresentadora rasgou elogios para ele. "Ahhh filho, como eu te amo! Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Que sua doçura, inteligência, altruísmo e generosidade te levem para caminhos incríveis nesta vida", disse.

Por fim, a artista falou do orgulho que sente do aniversariante. "Tenho muito orgulho de vc, feliz 11 anos, conte comigo sempre!", concluiu.

Nos comentários, os admiradores da família também celebraram o aniversário de Arthur. "Ahh esse menino é, e sempre foi uma graça. Parabéns Arthur, seja muito feliz", "11 anos, já?! Tô ficando velha", "Gente quanto tempo eu dormi? Ele já tá enorme", disseram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

ELIANA CELEBRA O DIA DO AMIGO COM OS FILHOS

Eliana usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, para comemorar o Dia do Amigo com uma declaração para os filhos, Arthur (10) e Manuela (4). A apresentadora publicou uma linda foto dos herdeiros deitados juntos em uma rede e fez um texto sobre amizade.

