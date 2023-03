Domingão do Huck exibe 'The Wall' emocionante com participante que morreu

Competidor tinha cinco filhos adotados e ganhou R$ 73 mil para comprar casa para a família

O quadro 'The Wall', uma espécie de quiz valendo certa quantia de dinheiro, do 'Domingão com Huck, emocionou os telespectadores com a participação de Jonathan Williantan da Silva e seu marido Daniel Rocha Braz.

Os participantes adotaram cinco filhos e se inscreveram no jogo para conseguir comprar uma casa para a família. Daniel tem três empregos e trabalhava muito para que Jonathan pudesse ficar em casa cuidando das crianças.

No entanto, após exibir o quadro em que o casal ganhou R$ 73 mil, a edição escreveu que aquele episódio era em homenagem à memória de Jonathan.

"Como vocês acabaram de ver nessa cartela final, o Jhonatan nos deixou. A gente gravou esse episódio do The Wall algumas semanas atrás e o pouco tempo entre a gente gravar e a exibição hoje, a gente recebeu a notícia que o Jhonatan faleceu de dengue hemorrágica", disse Luciano Huck.

"A gente ficou na dúvida se exibia ou se não exibia esse episódio do The Wall. A gente ligou pro Daniel e perguntou se ele queria que essa participação fosse ao ar. Ele disse que sim, que era uma forma de honrar o Jhonatan, a sua memória, os sonhos dele", continuou o apresentador.

Veja: