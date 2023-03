Em série de fotos, Bianca Andrade mostra encontro com Luciano Huck e momentos com o filho

A influenciadora Bianca Andrade esbanjou beleza e estilo ao compartilhar uma série de fotos mostrando como tem passado os últimos dias

Nesta terça-feira, 21, Bianca Andrade deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram onde aparecia esbanjando estilo.

A influenciadora publicou um “photo dump” onde mostrou um pouco como foram seus últimos dias. Bianca apostou na beleza ao surgir com diversos looks poderosos como uma camiseta regata branca e calças azuis. Ou um terno cinza por cima de uma blusa cropped preta.

A empresária posou para uma selfie ao lado do apresentador Luciano Huck e também compartilhou diversos momentos fofos ao lado do seu filho Cris. Um desses momentos mãe e filho foi um dia que a dupla pintou um quadro, que já havia sido mostrado pela mãe coruja nas redes sociais.

“Dump de mais uma semana daquelas! Eu decidi que teria um ano diferente de todos os outros, desde então, tenho pedido em todas as minhas orações para que coisas surpreendentes aconteçam na minha vida. Assim tem acontecido e eu só tenho a agradecer. Boa fase”, declarou Boca Rosa na legenda da postagem.

Nos comentários, Luciano Huck marcou presença e elogiou a influenciadora e empresária: “Linda história. Belíssima trajetória. Sempre bem-vinda”.

Os seguidores de Bianca adoraram a postagem e rasgaram elogios nos comentários! “Várias facetas de Bianca na semana”, escreveu uma fã. E outra seguidora opinou: “Seu melhor papel é o de mãe, sem dúvidas”.

BBB!

Nas redes sociais, Bianca Andrade saiu em defesa do seu ex-namorado e pai do seu filho Cris, Fred Desimpedidos que está no BBB 23.

A influenciadora se manifestou a favor do ex que está no Paredão e corre o risco de ser eliminado nesta semana.