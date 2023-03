Bianca Andrade compartilha momento fofo entre mãe e filho

A influenciadora Bianca Andrade surgiu em suas redes sociais brincando de pintar um quadro com o filho Cris

Bianca Andrade compartilhou em seu Instagram como curtiu um pouco do seu último domingo, 19. A influenciadora mostrou um momento mãe e filho muito fofo.

A empresária começou mostrando o filho Cris pintando um quadro com tinta guache, logo depois, Boca Rosa entrou na brincadeira do filho.

Em um outro vídeo publicado nos stories da influenciadora, o fruto do seu relacionamento com o influenciador Fred Desimpedidos aparecia com o rosto com tinta.

A ex-BBB ainda compartilhou uma série de fotos segurando o filho coberto de tinta da cabeça aos pés. O pequeno esbanjava fofura com um sorriso de orelha a orelha.

“Acho que alguém se divertiu”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda das fotos em que aparecia de pijama combinando look com o filho.

Reprodução: Instagram

