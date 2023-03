Filha de Tays Reis e Biel explode o fofurômetro ao surgir fantasiada de Wandinha: "Que linda"

Pietra, filha de Tays Reis e Biel, ganhou uma festa temática ao completar oito meses de vida neste domingo, 19

Alerta fofura! Tays Reis(28) e Biel(26) explodiram o fofurômetro das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Pietra.

Neste domingo, 19, a menina completou oito meses de vida, e os papais corujas comemoraram a data inspirados na série Wandinha, da Netflix.

Para a festa, Pietra surgiu fantasiada como a personagem principal, com direito ao cabelo com tranças e franja. Biel usou uma calça e uma regata preta. Já Tays arrasou na produção ao escolher um vestido justo preto, com uma fenda ousada, e uma bota de salto fino.

"Pessoal, uma senhora chamada Mortícia passou aqui em casa e deixou uma menina chamada Wandinha KKKKK ela fez 8 meses hoje e vamos cuidar dela agora! Olha que linda! Nem da pra acreditar, né?!", brincou eles na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelo vídeo da comemoração. "Ain meu Deus", comentou Jojo Todynho. "Que fofa", afirmou uma seguidora. "Eu não guento", disse outra. "Que coisa gostosa", falou uma fã. "Que linda. Deus abençoe essa família", escreveu mais uma.

Confira o vídeo com os detalhes da festa de mesversáro de Pietra:

