Tays Reis exibe corpaço ao surgir com camisola transparente: "Espetáculo de mulher"

Usando camisola transparente, a cantora Tays Reis impressionou os seguidores ao surgir fazendo poses na cama

Tays Reis (28) elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao compartilhar alguns cliques esbanjando beleza e sensualidade.

No feed do Instagram, a namorada do cantor Biel (26) publicou duas fotos em que aparece fazendo pose em cima da cama, usando uma camisola preta transparente, mostrando sua barriga sarada.

Além disso, o modelito escolhido pela ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, possui um decote ousado, deixando seus seios fartos em destaque. "Boa noite", escreveu a cantora na legenda dos cliques.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Um espetáculo de mulher", disse uma seguidora. "A surra de beleza no feed", escreveu outra. "Que mulher linda", falou uma fã. "Que Perfeição de mulher", comentou mais uma admiradora.

Confira as fotos de Tays Reis de camisola:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

Primeira vez de Pietra na piscina

Recentemente, Tays Reis explodiu o fofurômetro das redes sociais ao dividir um momento em família com seus seguidores. Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando a primeira vez da filha, Pietra (7 meses), na piscina, e a reação da pequena divertiu os fãs.

No começo do vídeo, Pietra surge com uma boia, mas com uma expressão séria. Em seguida, ela começa a se divertir na piscina e aparece sorridente com os papais. "E esse calorzão aqui da Bahia? Nem Pietra aguentou! Veio aí o primeiro banho de piscina. Foi engraçado demais!", disse a mamãe coruja.

