Tays Reis encanta ao mostrar a primeira vez da filha na piscina: "Foi engraçado demais"

A cantora Tays Reis postou um vídeo mostrando a reação da filha ao brincar na piscina pela primeira vez

Nesta segunda-feira, 6, Tays Reis (28) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao dividir um momento em família com seus seguidores.

Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando a primeira vez da filha, Pietra (7 meses), fruto de seu relacionamento com o cantor Biel (26), na piscina, e a reação da pequena divertiu os fãs.

Usando um maiô, Pietra surge no começo do vídeo com uma boia, mas com uma expressão séria. Depois, a menina começa a se divertir na piscina e aparece sorridente com os papais. "E esse calorzão aqui da Bahia? Nem Pietra aguentou! Veio aí o primeiro banho de piscina. Foi engraçado demais!", disse a mamãe coruja.

Os seguidores se derreteram pelo vídeo. "Ela ama água igual a mamãe", disse uma internauta. "Acompanhar esses momentos dela tá sendo muito bom! Obrigada por isso", falou outra. "Que bebê mais linda. Deus abençoe e proteja sempre", falou uma seguidora. "Ela é muito fofa", comentou mais uma.

Confira o vídeo de Pietra na piscina:

Mesversário de Pietra

Pietra, filha de Tays Reis e Biel, completou sete meses de vida e os papais corujas fizeram questão de celebrar a data de um jeito muito especial. Nas redes sociais, o casal compartilhou um vídeo com os detalhes da comemoração, que contou com a presença dos palhaços Patati e Patatá.

Na gravação, eles aparecem segurando o bolo decorado com unicórnios e a menina, enquanto cantam o tradicional 'parabéns pra você'. "Dia maravilhoso do jeito que a gente amaaaa. Pietra completou 7 meses com direito a @patatipatata!", celebrou o casal.

