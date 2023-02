Com Patati e Patatá, Tays Reis e Biel comemoram o sétimo mês da filha: "Foi demais"

Em Salvador, Tays Reis e Biel comemoraram mais um mês de vida da filha, Pietra, na companhia dos palhaços Patati e Patatá

Pietra, filha de Tays Reis(28) e Biel(26), completou sete meses de vida neste domingo, 19, e os papais corujas fizeram questão de celebrar a data de um jeito muito especial.

Nas redes sociais, os papais corujas compartilharam um vídeo com os detalhes da comemoração, que contou com a presença dos palhaços Patati e Patatá. Na gravação, eles aparecem segurando o bolo decorado com unicórnios e a menina, enquanto cantam o tradicional 'parabéns pra você'.

"Dia maravilhoso do jeito que a gente amaaaa. Pietra completou 7 meses com direito a @patatipatata!", celebrou o casal.

Em seguida, Tays também falou sobre eles terem se apresentado no trio de Carla Perez (45), em Salvador. "E o restante do dia não poderia ter sido na melhor pipoca infantil do Brasil! @carlaperez #PipocaDoce Obrigada por nos receber! Foi demais!", finalizou.

Confira a comemoração do mesversário de Pietra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

Tays Reis chama atenção ao surgir com maiô cavado

A cantora Tays Reis impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir sua boa forma. A artista está na Bahia, na companhia do namorado, o cantor Biel, e da filha do casal, Pietra, e chamou a atenção ao compartilhar em seu perfil no Instagram algumas fotos exibindo toda sua beleza.

Nos cliques, a artista surge usando um maiô estampado cavadíssimo e com um decote generoso, deixando em evidência sua barrigada sarada e suas curvas perfeitas. Além disso, ela mostrou Pietra na banheira e uma foto abraçada com Biel. "Dias de Bahia com muito pra comemorar! Obrigada por estarem curtindo RABETÃO! Continuem ouvindo!", escreveu a cantora na legenda da publicação, citando seu mais novo hit.

