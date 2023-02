Com maiô cavadíssimo, Tays Reis chama atenção ao exibir corpão sarado: "Gata"

A cantora Tays Reis impressionou os fãs ao exibir sua boa forma seis meses após o nascimento da filha, Pietra

Seis meses após o nascimento da primeira filha, Pietra, a cantora Tays Reis(28) impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir sua boa forma.

A artista está na Bahia, na companhia do namorado, o cantor Biel (26), e da filha do casal, e chamou a atenção ao compartilhar em seu perfil no Instagram algumas fotos exibindo toda sua beleza.

Nos cliques, Tays surge usando um maiô estampado cavadíssimo e com um decote generoso, deixando em evidência sua barrigada sarada e suas curvas perfeitas. Além disso, ela mostrou Pietra na banheira e uma foto abraçada com Biel.

"Dias de Bahia com muito pra comemorar! Obrigada por estarem curtindo RABETÃO! Continuem ouvindo!", escreveu a cantora na legenda da publicação, citando seu mais novo hit.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Gata demais", disse uma seguidora. "Tays, você está espetacular", afirmou outra. "Perfeitos, que Deus abençoe sua família", falou uma fã. "Ô mulher perfeita", comentou mais uma.

Confira as fotos de Tays Reis na Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

Tays Reis explora sensualidade em novo hit

Um dos grandes nomes da música baiana, Tays Reis se reconectou com suas raízes para lançar o seu novo single, Rabetão. A cantora, que se tornou uma referência no arrocha, aproveita suas canções para falar sobre a liberdade do corpo feminino, além de influenciar as mulheres a se sentirem livres para fazerem o que quiserem.

"Sempre amei essa liberdade de poder fazer o que eu gosto, dançar do meu jeito, do meu estilo e no meu caso a sensualidade acaba vindo naturalmente, gosto de ser eu mesma e ser sensual do meu jeito. Gosto de poder inspirar outras mulheres fazendo elas entenderem que ser elas mesmas é muito sexy!", afirmou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!